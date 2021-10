Eerste Audi e-tron’s krijgen software-update voor meer rijbereik

Audi doet een Tesla’tje, en verbetert bestaande e-tron 55 SUV’s met een software-ingreep.

Ondertussen telt het Audi-gamma reeds 6 varianten van de e-tron SUV, maar het begon allemaal eind 2018 met één enkele versie, de e-tron 55 quattro.

Naar de garage

De e-tron 55 quattro zit nog steeds in het gamma, hij beschikt over een 95 kWh batterij, waarvan 86,5 kWh bruikbaar is. De e-tron 55 quattro die eind 2018 op de markt kwam, had eveneens een 95 kWh batterij, maar had slechts 83,6 kWh bruikbaar. Via een software-update zal dat nu opgekrikt worden naar 86,5 kWh. Samen met verminderde elektrische verliezen in de elektromotor en een geoptimaliseerd thermisch management moet dat resulteren in ongeveer 20 km extra actieradius, wat de 2019 e-tron 55 op het niveau brengt van de 2021 e-tron 55.

Wereldwijd kunnen 34.000 e-tron 55’s, die van september 2018 tot november 2019 geproduceerd werden, deze update krijgen. Wie er van wil genieten, moet wel uit z’n luie zetel komen, en langs gaan bij een Audi-onderhoudspunt.

