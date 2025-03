Deze nieuwe hybride Audi wordt fiscaal interessant onder De Wever I

De Audi A5 krijgt plug-in hybride versies die dankzij een lage CO2-uitstoot een maximaal fiscaal voordeel zullen krijgen in België.

Audi introduceert vandaag plug-in aandrijflijnen op de Audi A5 Avant en Berline. Deze combineren een 2.0 TFSI-benzinemotor met een elektromotor en een 20,7 kWh batterij (25,9 kWh bruto). Voor zowel de Avant als de Berline komt er een versie met een systeemvermogen van 220 kW en één met 270 kW.

De auto’s werden reeds gehomologeerd volgens de nieuwe Europese meetmethode (euro 6e-bis). Daardoor ligt de officiële CO2-uitstoot hoger dan wat je misschien zou verwachten voor een auto met bovenstaande specificaties. Toch duikt die CO2-uitstoot voor heel wat uitvoeringen onder de 50 g/km, wat volgens het huidige wetsontwerp van de regering De Wever I de grens wordt om een plug-in hybride maximaal (75%) fiscaal te kunnen aftrekken als bedrijf in 2026 en 2027. De officiële CO2-uitstoot van de plug-in hybride Audi A5 varieert van 45 tot 61 g/km.

Ook nieuw is dat de euro 6e-bis-meetmethode voortaan het brandstofverbruik met lege batterij vermeldt (dit doen we hier bij EGEAR.BE overigens al meer dan 5 jaar als we de auto getest hebben). Dat officiële brandstofverbruik met lege batterij varieert voor de plug-in hybride A5 van 6,3 tot 7,4 liter benzine per 100 km, afhankelijk van de uitvoering.

LEES OOK: Deze 22 plug-in hybrides blijven ook in 2026 en 2027 fiscaal voordelig

Het officiële (WLTP) elektrische rijbereik komt uit op 116 km.

De goedkoopste plug-in hybride Audi A5 kost 60.500€ inclusief BTW. De prijzen van alle versies kan je hier raadplegen. Bestellen kan vanaf 27 maart 2025.