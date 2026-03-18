Audi komt in 2026 met goedkope elektrische auto

Met de A2 e-tron stoomt Audi een premium EV klaar met een betaalbaar prijskaartje.

Audi heeft deze week aangekondigd dat het z’n elektrisch gamma zal uitbreiden aan de instapzijde. Momenteel is de goedkoopste elektrische Audi de Q4 e-tron, maar binnenkort wordt dat de A2 e-tron.

Behalve het silhouet op onderstaande foto geeft Audi nog niet veel gegevens vrij over z’n nieuw instapmodel. Later in 2026 wordt de productieversie helemaal onthuld. Wij verwachten dat het een compacte crossover wordt die zowel de A1 als de Q2 komt aflossen. Daarmee zou Audi namelijk twee vliegen in één klap kunnen slaan, en een vereenvoudiging kunnen aanbrengen in het gamma die zich momenteel opdringt bij de meeste Duitse premiummerken.

De Audi A2 e-tron zal naar verwachting zijn platform delen met de VW ID. Cross, die ook binnen enkele maanden voorgesteld zal worden.

De eerste productie-exemplaren van de A2 e-tron zullen vermoedelijk van de band rollen begin 2027, en het prijskaartje zal volgens onze inschatting onder de 30.000€ duiken.





