De Wever wil met AI en ANPR-camera’s gsm-gebruik beboeten

De nieuwe Belgische regering “De Wever I” wil de camerawet aanpassen, zodat ANPR-camera’s ingezet kunnen worden om gsm-gebruik achter het stuur te beboeten.

In 2018 pakte Jan Jambon, toenmalig federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, uit met de uitrol van ANPR-camera’s langs de Belgische wegen. Initieel zouden er 1.000 camera’s geplaatst worden, en dat zou op termijn uitgebreid worden naar 3.000. In de nasleep van de aanslagen in Zaventem, zei hij toen dat de camera’s moesten dienen om de georganiseerde misdaad en het terrorisme te bestrijden.

Anno 2025 telt BelgiĆ« ongeveer 5.000 ANPR-camera’s en Annelies Verlinden zei in 2024 als minister van Binnenlandse Zaken dat het aantal zou stijgen naar 10.000.

Momenteel doen die camera’s vooral nummerplaatherkenning. De nieuwe regering De Wever I heeft echter grotere plannen met al die slimme camera’s. Zo blijkt nu dat de regering AI wil inzetten, zodat de ANPR-camera’s automatisch gsm-gebruik achter het stuur kunnen opsporen, en dit automatisch kunnen beboeten. In combinatie met gezichtsherkenning wil de nieuwe regering dit systeem ook gebruiken om verdachten en veroordeelden op te sporen.

Om dit alles te bewerkstelligen moet de camerawet aangepast worden. Dit werd reeds geprobeerd door de regering De Croo I, maar faalde omwille van privacyredenen.

Sinds 2024 heeft Europa echter de AI Act, een nieuwe Europese wet op AI. De AI Act verbiedt het gebruik van AI en gezichtsherkenning in publieke ruimtes. De wet maakt wel een uitzondering voor de opsporing van ernstige misdrijven.