⚡Laad gratis dankzij &Charge⚡

Deel je ervaring over je laadsessie via de &Charge app en verdien punten die je kan gebruiken om te laden en te shoppen.

&Charge is ontwikkeld om laden goedkoper, betrouwbaarder en leuker te maken.

Als EV-rijder kan je via de &Charge app bonuspunten (zogenaamde “&Charge kilometers”) verdienen die je kan gebruiken in webshops en om kortingen te krijgen op laadsessies via Plugsurfing, Electromaps en andere providers.

Hoe werkt het ?

De &Charge app vraagt je om een visuele inspectie uit te voeren van de laadpaal, de omgeving en alles dat de operator zou moeten weten om de infrastructuur in topconditie te houden. De “challenges” zijn taken die je kan uitvoeren in slechts 2 à 3 minuten, zonder technische kennis.

Het is een win-win voor iedereen: &Charge beloont je met bonuspunten en deelt je feedback met de laadpaaloperator in realtime zodat defecten sneller verholpen kunnen worden.

Download

Om je feedback te geven, open je de &Charge app tijden het laden. Selecteer de locatie in de app en in slechts drie klikken is de klus geklaard.

Wil jij ook gratis laden terwijl je anderen helpt? Download de &Charge app nu!

Download via Google Play

Download via Apple App Store