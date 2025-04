Amazon komt in 2026 met elektrische auto van 25.000$

In 2026 komt het aan Amazon gelinkte Slate Auto met een elektrische pick-up truck die slechts 25.000$ kost.

Nu de verkoop bij Tesla sputtert en Elon Musk imagoschade lijdt, liggen er andere miljardairs op de uitkijk om de positie van Tesla in te nemen. Één van die miljardairs is Jeff Bezos van Amazon.

Bezos financiert in alle stilte Slate Auto, een elektrische auto startup in Michigan. Slate Auto, dat eerder Re:Car heette, is actief sinds 2022 en heeft de afgelopen tijd honderden ingenieurs aangeworven van Ford, General Motors, Stellantis en Harley-Davidson.

In een eerste investeringsronde in 2023 haalde Slate Auto $111 miljoen op, en Bezos’ investeringsvehikel, onder leiding van Melinda Lewison, was hierbij betrokken, zo blijkt uit publieke documenten. Volgens bronnen van het Amerikaanse medium TechCrunch haalde Slate Auto eind 2024 nog eens ongeveer $1 miljard op in een tweede investeringsronde, maar de documenten hieromtrent zijn nog niet gepubliceerd.

Nog volgens TechCrunch werkt Slate Auto specifiek aan een elektrische pick-up truck die slechts 25.000$ zal kosten. De auto zal al in 2026 op de markt komen in de VS. Volgens TechCrunch werkt Slate voor zijn e-commerce, digitale en automotive technologie nauw samen met Amazon.

Een elektrische pick-up truck van 25.000$ zou een schot in de roos kunnen zijn in de Verenigde Staten, een land waar pick-up trucks verkopen als zoete broodjes. De alternatieven (Tesla Cybertruck, Rivian, …) zijn momenteel een pak duurder, en bovendien heeft Tesla zijn project voor een goedkope elektrische auto van 25.000$ (Model 2) vorig jaar naar de prullenmand verwezen.