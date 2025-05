Alpine A390 is elektrische SUV met 470 pk!

Dit is de productieversie van de nieuwe Alpine A390, een 100% elektrische SUV met Franse genen!

“Three may keep a secret, if two of them are dead”, dat wordt nu nogmaals duidelijk door de foto die zojuist gelekt werd van de nieuwe, 100% elektrische, Alpine A390. De productieversie van de A390 wordt later vandaag voorgesteld door Alpine, maar een foto én de specificaties werden nu reeds gelekt door de Duitse krant Borkener Zeitung.

De Alpine A390 krijgt een 89 kWh batterij, en je kan kiezen uit een versie met 400 pk of 470 pk. De Snelste uitvoering sprint in 3,9 seconden naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 220 km/u. Het theoretische WLTP-rijbereik zou rond de 550 km moeten uitkomen.