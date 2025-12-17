Nieuwe subsidies moeten iedereen in elektrische auto van 15.000€ krijgen

De afschaffing van het Europees verbod op verbrandingsmotoren en een nieuwe categorie van kleine elektrische auto’s moeten de Europese auto-industrie redden.

In het kader van de Green Deal van voormalig eurocommissaris Frans Timmermans besliste het Europees Parlement in 2023 dat er vanaf 2035 geen auto’s met verbrandingsmotoren meer zouden verkocht mogen worden.

Onder druk van, vooral, de Duitse en Italiaanse auto-industrie, de moordende concurrentie uit China en de VS (Tesla), en door gewijzigde militaire en geopolitieke uitdagingen, doet de Europese Commissie deze week een voorstel om het schip van koers te veranderen.

Concreet stelt de Europese Commissie voor om het verbod op verbrandingsmotoren in 2035 in de prullenmand te gooien. Autoconstructeurs zullen dus diesel- en benzineauto’s mogen blijven produceren, al zullen ze wel moeten compenseren door het gebruik van “groen staal”, “biobrandstoffen” en synthetische brandstoffen (“e-fuels”).

Als pleister op de wonde wil de EU een nieuwe categorie van kleine elektrische auto’s (maximaal 4,2 meter lang) in het leven roepen, naar analogie met de kei cars in Japan. Deze zouden door middel van Europese subsidies de consument maar 15.000€ à 25.000€ mogen kosten. Ook de lidstaten moeten hun duit in het zakje doen door het aanbieden van o.a. gunstige parkeerplaatsen en lagere laadtarieven voor dit soort auto’s.

De vraag is natuurlijk of de Europese auto-industrie wel zal meewerken aan het ontwikkelen van die nieuwe categorie elektrische auto’s. Ook dat is namelijk iets waar de Aziatische spelers nu al sterker in zijn, en de marges op dat soort auto’s zijn laag in vergelijking met de grote dure EV’s die de Europese constructeurs nu vooral aanbieden.



