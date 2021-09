Conner Rousseau wil dieselsubsidies voor bedrijven afschaffen

Als het aan de Vlaamse socialisten ligt, moet de accijnsteruggave op diesel voor transportbedrijven herbekeken worden.

Op diesel wordt heel wat belasting geheven in de vorm van BTW en accijnzen. Aangezien diesel daardoor te duur is voor transportbedrijven om concurrentieel te blijven, kunnen zij niet alleen de BTW recupereren, maar ook een deel van de accijnzen. In België loopt de accijnsteruggave op tot 0,25€ per liter, en dat kost de Belgische staatskas €733 miljoen per jaar (cijfers van 2019).

Aangezien de Belgische regering op zoek is naar besparingen en nieuwe inkomsten om de gevolgen van de coronacrisis te financieren, wordt deze uitgavenpost onder de loep genomen.





Meer bepaald Conner Rousseau van de Vlaamse socialisten (Vooruit) liet op maandag via De Morgen optekenen dat de accijnsteruggave moet teruggeschroefd worden. Volgens Rousseau is het niet logisch dat de overheid de burgers opzadelt met maatregelen om de klimaatcrisis te bestrijden, maar tegelijkertijd wel fossiele brandstoffen blijft subsidiëren voor transportbedrijven.

De vraag is natuurlijk of een vermindering of afschaffing van de accijnsteruggave veel zal bijdragen aan het klimaat. Er is namelijk nog geen alternatief. Het elektrische-vrachtwagen-aanbod is zeer beperkt, duur en valt door het beperkte rijbereik moeilijk in te passen in de huidige operaties van de transportbedrijven. Waterstofvrachtwagens staan nog helemaal in hun kinderschoenen.

De kans is groot dat de afschaffing van de accijnsteruggave zich zal vertalen in hogere transportkosten, dus duurdere consumentenproducten en dus een nog hogere inflatie. Wat dan weer zal leiden tot hogere loonkosten voor bedrijven en hogere te betalen uitkeringen voor de overheid.

