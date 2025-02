Vlaanderen telt 60.000 laadpalen, maar twee derde is vaak niet bruikbaar

Het aantal publieke laadpalen in Vlaanderen is het afgelopen jaar verdubbeld. Dat is goed nieuws, al is slechts een beperkt deel 24/7 toegankelijk.

Eind 2023 telde Vlaanderen 32.620 laadpalen, en dat aantal is gestegen naar bijna 60.000 (59.239 om precies te zijn) eind 2024.

Een opmerkelijke stijging, al gaat het hier vooral om semi-publieke laadpalen. Dat zijn gesubsidieerde laadpalen die veelal op privé-terreinen van bedrijven staan, en na sluitingstijd vaak achter een gesloten poort verdwijnen. Vlaanderen telt meer dan 41.500 van dat soort semi-publieke laadpalen, terwijl slechts 17.650 laadpalen volledig publiek zijn en dus altijd toegankelijk (behalve wanneer ze bijvoorbeeld defect zijn, of bijvoorbeeld quasi-permanent ingenomen worden door een deelauto).

De huidige Vlaamse regering wil blijven inzetten op de uitbouw van het laadpalennetwerk in Vlaanderen. Al zal de focus wel verschuiven naar strategisch geplaatste slimme laadpleinen, om de versnippering tegen te gaan. Momenteel is het namelijk zo dat 100% publieke laadpalen her en der per 1 of 2 over de dorpskernen en langs gewestwegen verspreid liggen. Het huidige plan is om tegen 2030 een duizendtal laadpleinen te bouwen, goed voor in totaal 6.000 à 7.000 laadpunten.

België telt momenteel meer dan 250.000 volledig elektrische auto’s. Het leeuwendeel daarvan is in Vlaanderen ingeschreven, en heel wat van die auto’s hebben geen toegang tot een privé-laadpaal. Aan het huidige tempo komen er ongeveer 100.000 volledig elektrische auto’s bij per jaar, dus extra laadpunten zijn zeker nodig.